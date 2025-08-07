Las bolsas asiáticas suben y el dólar cae ante las apuestas a recortes de la Fed

Por Kevin Buckland

TOKIO, 7 ago (Reuters) - La renta variable asiática subía el jueves, con las acciones japonesas alcanzando un máximo histórico, en un momento en que las ganancias impulsadas por la tecnología en Wall Street, los informes positivos de resultados y las crecientes expectativas de recortes de tipos de Estados Unidos elevaban la confianza. La perspectiva de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania también mejoraba los ánimos, beneficiando al euro, mientras que nublaba las perspectivas de los precios del petróleo, al pensar los operadores en lo que podría suponer en términos de sanciones a Moscú. La libra esterlina se mantenía en máximos de una semana antes del anuncio de la política monetaria del Banco de Inglaterra, con un recorte de un cuarto de punto ampliamente esperado, y la atención puesta en una posible división a tres bandas dentro del consejo. Al mismo tiempo, los mercados recibían con relativa indiferencia las últimas medidas arancelarias de Trump, incluido un arancel adicional del 25% a India por las compras de petróleo ruso. La amenaza de Trump de imponer un arancel del 100% a los chips también se tomó con calma.

"Si bien una tasa arancelaria del 100% parece devastadora, las exenciones para las empresas que invierten en Estados Unidos 'aunque esté construyendo y aún no esté produciendo' podrían, de hecho, reducir significativamente las exposiciones económicas", escribieron los analistas de Barclays en una nota.

Sin embargo, el alcance de las exenciones sigue sin estar claro porque, "por supuesto, no hay detalles", dijeron. El índice Topix de Japón subía un 0,9%, alcanzando un máximo histórico, y el Nikkei, más centrado en la tecnología, también ganaba casi el mismo margen. El índice de referencia de Taiwán subía hasta un 2,6%, alcanzando un máximo de más de un año. Las acciones de TSMC, que este año anunció nuevas inversiones en sus instalaciones de producción de EEUU, subían un 4,4%. El KOSPI sumaba un 0,6%, después de que el principal enviado comercial de Corea del Sur afirmara que Samsung Electronics y SK Hynix no estarán sujetas a aranceles del 100%. El Hang Seng de Hong Kong subía un 0,5%, aunque los valores de primer orden de China continental solo subían ligeramente en la jornada. Las acciones australianas bajaban, tras alcanzar un máximo histórico el miércoles. Los futuros del índice paneuropeo STOXX 50 apuntaban un 0,3% al alza. Los futuros de las acciones estadounidenses se mostraban alcistas. Los del S&P 500 subían un 0,2% y los del Nasdaq también avanzaban un 0,2%. El miércoles, el S&P 500 se revalorizaba un 0,7% y el Nasdaq Composite saltaba un 1,2%.

"Wall Street parece haber recuperado el impulso", escribió Kyle Rodda, analista de Capital.com, en una nota. "Sin embargo, persisten los riesgos a la baja.

“Las sorpresas negativas en los datos oficiales son cada vez mayores”, dijo.

“Las valoraciones también están estiradas, con la relación precio-beneficio a futuro rondando el nivel más alto en cuatro años. Y persiste la incertidumbre comercial”.

El dólar estadounidense se mantenía a la baja frente a sus principales pares el jueves, con las expectativas de una política más relajada de la Reserva Federal avivadas tanto por algunos indicadores macroeconómicos decepcionantes —no menos importante el informe de nóminas del viernes— como por la medida de Trump de nombrar nuevos miembros en la junta de la Fed que probablemente compartan las opiniones del presidente estadounidense a favor de una mayor relajación monetaria.

La atención se centra en la nominación de Trump para cubrir una próxima vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed y en los candidatos a la próxima presidencia del banco central, mientras el mandato del actual presidente Jerome Powell finaliza en mayo.

El índice del dólar, que mide la divisa frente al euro, la libra esterlina y otros cuatro competidores, bajaba ligeramente a 98,127, ampliando una caída del 0,6% desde el miércoles.

El euro subía un 0,1% a US$1,1672, tras la subida del 0,7% de la sesión anterior. La libra esterlina avanzaba un 0,1% a US$1,3366.

El Banco de Inglaterra parece dispuesto a recortar los tipos de interés por quinta vez en 12 meses el jueves, pero la persistente preocupación por la inflación podría dividir a sus dirigentes monetarios y enturbiar las perspectivas de sus próximas medidas.

Dos miembros del Comité de Política Monetaria podrían presionar a favor de un recorte de los tipos de medio punto, y otros dos podrían presionar para que no haya cambios.

El dólar se mantenía estable en 147,36 yenes.

El oro subía un 0,3% hasta los US$3378 la onza, impulsado por la debilidad del dólar.

El petróleo rebotaba tras cinco sesiones de descensos, apoyado por señales de una demanda estable en Estados Unidos, incluso mientras persistía la incertidumbre en torno a las sanciones rusas y el posible lastre para el crecimiento mundial de los aranceles de Trump.

Los futuros del crudo Brent avanzaban al cierre de este artículo 58 centavos, o un 0,9%, a US$67,47 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 64 centavos, o un 1%, a US$64,99 el barril.

(Información de Kevin Buckland; edición de Jacqueline Wong y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)