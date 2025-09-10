Las bolsas asiáticas suben y los bonos caen pendientes de las apuestas sobre la Fed

Por Kevin Buckland

TOKIO, 10 sep (Reuters) -

Las bolsas asiáticas seguían la estela alcista de Wall Street el miércoles y los bonos caían, mientras los operadores reafirmaban sus apuestas a que la debilidad del mercado laboral estadounidense impulsaría a la Reserva Federal a recortar los tipos al menos un cuarto de punto la próxima semana.

El oro recuperaba el aliento tras el récord del martes, mientras que el dólar subía, con dos días cruciales de cifras de inflación en Estados Unidos, a partir del miércoles, que proporcionarán el rompecabezas final de datos para informar la decisión de la Fed del 17 de septiembre.

El crudo se mantenía al alza tras el ataque israelí contra la cúpula de Hamás en Qatar. De hecho, las preocupaciones geopolíticas se mantenían en el centro de las mentes de los inversores después de que Polonia desplegara sus propias defensas aéreas y las de la OTAN para derribar aviones no tripulados tras un ataque aéreo ruso en el oeste de Ucrania.

Los mercados también se tomaron con calma el fallo judicial que impidió temporalmente al presidente Donald Trump destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, un caso que probablemente acabe ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los inversores siguen con atención esta batalla legal sin precedentes, en un momento en que podría poner en entredicho la independencia del banco central, defendida desde hace tiempo, aunque no hubo una reacción inmediata del mercado. En Asia, el Nikkei japonés sumaba un 0,3%, el KOSPI surcoreano subía un 1,3% y el índice de referencia de la renta variable taiwanesa avanzaba un 1,46%, alcanzando un máximo histórico. El Hang Seng de Hong Kong ganaba un 0,5%, mientras que los blue chips de China continental subían un 0,2%.

Durante la noche, el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average cerraron la jornada con nuevos máximos históricos. Los futuros del S&P 500 apuntaron un 0,2% al alza el miércoles.

Los operadores consideran segura una bajada de tipos por parte de la Fed el próximo miércoles, e incluso asignan un 7% de probabilidades a una reducción de medio punto, según muestra la herramienta FedWatch de CME Group.

Una semana antes, los mercados asignaban un 7% de probabilidades a que la Fed mantuviera los tipos, pero otra pésima cifra mensual de nóminas la semana pasada convenció a los inversores de que la Fed no tenía margen para esperar a la hora de apoyar la economía.

(Información de Kevin Buckland; edición de Clarence Fernandez y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)