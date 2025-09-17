Las bolsas caen, el dólar se recupera ante inminente recorte de tasas de la Fed

Por Dhara Ranasinghe

LONDRES, 17 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales operaban justo por debajo de sus recientes máximos históricos, el oro retrocedía y el dólar tomaba un respiro, antes de la esperada bajada de tasas de la Reserva Federal que tendrá lugar el miércoles en un contexto de preocupación por el futuro de la independencia de la Fed.

* Las acciones europeas cedían sus ganancias iniciales, los futuros de las acciones estadounidenses caían, el índice japonés Nikkei retrocedió desde sus máximos históricos y el dólar repuntaba un día después de sufrir una fuerte baja por las apuestas a la relajación de la Reserva Federal.

* El mercado espera que la Reserva Federal recorte el miércoles las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, al rango del 4,00% al 4,25%, y la atención se centrará en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las perspectivas de la política monetaria.

* La reunión de septiembre también se celebra en circunstancias inusuales: Steven Miran, nominado por el Gobierno de Donald Trump, se ha unido a la junta de la Fed, mientras que la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, ha luchado hasta ahora contra los esfuerzos del presidente republicano por destituirla.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de divisas de otros grandes socios comerciales, subía un 0,2% tras caer el martes a mínimos no vistos desde principios de julio.

* El euro cedía un 0,25%, a US$1,1840, tras tocar el martes los US$1,1867, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

Por su parte, el dólar cotizaba a la baja, en torno a los 146,33 yenes, tras caer un 0,6% en la sesión anterior.

Las acciones mundiales se mantenían justo por debajo de los máximos históricos alcanzados el lunes, mientras que en Asia, el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong subió un 1,8%, impulsado por las señales de progreso de un acuerdo para permitir que la plataforma de redes sociales de propiedad china TikTok siga operando en Estados Unidos.

La libra esterlina cotizaba ligeramente a la baja, en torno a los US$1,3637.

Los precios del petróleo bajaban, tras subir más de un 1% en la sesión anterior, aunque las preocupaciones geopolíticas brindaban un piso al mercado.

Los futuros del crudo Brent bajaban un 0,8%, a US$67,89 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate caían un porcentaje similar, a US$64.

El oro al contado cedía un 0,75% a US$3665 la onza, después de que el metal amarillo cruzó los US$3700 por primera vez en la sesión anterior.

(Reporte de Dhara Ranasinghe en Londres; reporte adicional de Rocky Swift en Tokio, Editado en Español por Ricardo Figueroa)