Las bolsas caen tras las ganancias del viernes y el dólar se fortalece

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 25 ago (Reuters) - Los principales índices bursátiles bajaban en su mayoría el lunes, después de subir el viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que un recorte de las tasas de interés en septiembre era probable pero no seguro, mientras que el dólar avanzaba.

* El dólar cayó la semana pasada tras las declaraciones de Powell en Jackson Hole. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ascendían el lunes.

* Las principales corredurías, como Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, esperan ahora un recorte de las tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre.

* Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores de futuros de los fondos de la Reserva Federal están valorando en un 84% la probabilidad de un recorte en septiembre.

* "El viernes hubo mucho entusiasmo porque Powell indicó básicamente que probablemente habría un recorte de tasas. Puede que el mercado haya reaccionado de forma exagerada a sus comentarios", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York.

* "Creo que habrá un recorte de tasas, pero no creo que sea de más de 25 puntos básicos, y mucho depende del índice de inflación de precios PCE de este viernes".

* Los datos de agosto que se publicarán antes de la reunión de la Reserva Federal del 16 y 17 de septiembre aún podrían influir en la política monetaria de la Fed. El índice de precios al consumo personal de Estados Unidos, que se publicará el viernes, se considera el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

* El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas, subía un 0,25%, a 98,09, mientras que el euro bajaba un 0,37%, a US$1,1672.

* Frente al yen japonés, el dólar se apreció un 0,49%, a 147,65.

* A las 1640 GMT, el índice S&P 500 perdía 2,62 puntos, o un 0,04%, a 6464,29 unidades; el Nasdaq subía 57,03 puntos, o un 0,27%, a 21.553,50 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones caía 226,05 puntos, o un 0,50%, a 45.405,69 unidades.

* Los inversores también están pendientes de los resultados de Nvidia, que se conocerán el miércoles.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo caía 0,32 puntos, o un 0,03%, a 954,97 puntos.

El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,45%.

* Los mercados londinenses permanecieron cerrados por un festivo, lo que redujo el volumen de negociación en Europa.

* Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también subían, mientras los operadores se preparaban para las subastas de esta semana.

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años avanzaba 2,9 puntos básicos, a 4,287%.

* El crudo estadounidense subía un 1,98%, a US$64,92 dólares por barril y el Brent avanzaba un 1,76%, a US$68,92 dólares por barril. El oro al contado se revalorizaba un 0,05%, a 3373,48 dólares la onza.

(Editado en español por Carlos Serrano)