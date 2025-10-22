Las bolsas cotizan dispares y el oro cae mientras los inversores toman beneficios

Por Rae Wee

SINGAPUR, 22 oct (Reuters) -

Las bolsas globales cotizaban dispares el miércoles y el oro retrocedía bruscamente, tras una fulgurante subida, mientras las elevadas valoraciones eran objeto de escrutinio y los inversores tomaban beneficios.

La geopolítica también se hizo notar. La entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, quedó en suspenso y persiste la ambigüedad sobre una posible reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

A pesar de que Washington y Pekín han adoptado un tono más conciliador en los últimos tiempos, Trump aumentó la incertidumbre sobre la reunión el martes, diciendo que "tal vez no se produzca". En Japón, el Nikkei recortaba las pérdidas iniciales, tras conocerse que la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, está preparando un paquete de estímulo económico que probablemente supere los 13,9 billones de yenes (US$92.190 millones) del año pasado para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación. Por otra parte, la repentina caída del oro fue el principal foco de atención de los inversores, después de que los precios del metal amarillo se hundieran más de un 5% el martes, a pesar de no existir un catalizador evidente. elaboración de este artículo cotizaba un 0,1% al alza, a US$4127,22 la onza.

Este año, el metal precioso ha protagonizado una carrera fulgurante, con una subida de más del 50%, en un momento en que la incertidumbre geopolítica y económica general, así como las expectativas de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos, estimularon la demanda de este activo refugio.

"El oro estaba muy tensionado, muy sobrecomprado. Ha habido mucho FOMO (miedo a perderse algo) en ese mercado", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG. "Es una de esas situaciones en las que cuando las posiciones se estiran, y hay que decir que el Nasdaq también está en esa situación, en algunos de estos otros mercados sobrevalorados, estamos viendo pequeños desplomes repentinos ahora.

(...) Solo estamos viendo pequeños temblores en los mercados y potencialmente hay algo más significativo por venir", añadió.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

bajaba un 0,61%, mientras que los futuros del Nasdaq

avanzaban un 0,11% y los futuros del S&P 500

se anotaban un 0,2%, tras una sesión dispar al contado en Wall Street.

Las acciones de Netflix

se hundían casi un 6% tras el cierre de la sesión, después de que el gigante del "streaming" no alcanzase los objetivos de beneficios del tercer trimestre de Wall Street, mientras que las acciones de General Motors

avanzaban un 15%, después de que la empresa elevara sus perspectivas de beneficios para el año. Los futuros del EUROSTOXX 50 caían un 0,3%, mientras que los futuros del FTSE apenas variaban y los futuros del DAX perdían un 0,07%. En China, el índice CSI300 descendía un 0,7%. El índice Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 1,27%.

(Información de Rae Wee; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)