Las bolsas de Asia tocan máximos históricos alentadas por Japón

Las bolsas asiáticas alcanzaban máximos históricos el miércoles, impulsadas por las acciones japonesas, mientras los inversores se preparaban para unas posibles elecciones en Japón que podrían dar lugar a más estímulos.

Por otra parte, la preocupación por la independencia de los bancos centrales y los benignos datos de inflación en Estados Unidos seguían afectando a las divisas.

El aumento de las tensiones geopolíticas ayudó a impulsar la plata por encima de los US$90 la onza por primera vez, con una subida del 27% en los nueve primeros días de cotización del año. Los precios del oro también subían a otro máximo histórico tras un 2025 estelar.

Los precios del petróleo se tambaleaban tras subir cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a los iraníes a seguir protestando, afirmando que la ayuda está en camino. Irán, por su parte, acusó a Trump de fomentar la desestabilización política e incitar a la violencia.

El yen japonés caía a su nivel más débil desde julio de 2024 y cotizaba al cierre de este artículo a 159,29 por dólar, al resurgir la amenaza de una intervención en el mercado, después de que los medios de comunicación locales informaran de que la primera ministra, Sanae Takaichi, estaba considerando convocar unas elecciones anticipadas a la cámara baja el 8 de febrero.

La debilidad del yen y la perspectiva de más estímulos hicieron subir al Nikkei más de un 1%, hasta un récord, y empujaron a la baja a la deuda pública japonesa, lo que se conoce como el "comercio de Takaichi", que parece haberse acelerado esta semana ante la preocupación de los inversores por la salud fiscal del país.

Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC, afirmó que el resultado de las elecciones podría adelantar la próxima subida de tipos del Banco de Japón, aunque es probable que el banco central tenga en cuenta la volatilidad de los mercados financieros, incluida una nueva debilidad del yen.

"Para el Banco de Japón serán cruciales los planes fiscales y de reforma del nuevo Gobierno, con políticas fiscales más flexibles y reformas favorables al crecimiento que reduzcan los riesgos a la baja para el crecimiento y la inflación", dijo Neumann.

"Aun así, la aceleración de la debilidad del yen plantearía retos al BOJ, posiblemente provocando una retórica más restrictiva".

Las acciones chinas cambiaron de rumbo y bajaban un 0,15% después de que las bolsas chinas endurecieran los requisitos de márgenes, en una medida sorpresa para enfriar un mercado de valores al rojo vivo. El martes, las acciones habían alcanzado máximos de 10 años.

Los inversores pasaron por alto los datos comerciales de China, que mostraron un superávit comercial récord de casi US$1,2 billones en 2025, impulsado por el auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses.

El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico subía un 0,5%, alcanzando un nuevo récord.

Los futuros de las acciones estadounidenses bajaban un 0,19%, mientras que los futuros de las bolsas europeas subían un 0,1%, apuntando a una apertura moderada.

