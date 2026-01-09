Las bolsas esperan el informe de empleo de EEUU y la decisión sobre los aranceles

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 9 ene (Reuters) -

Las bolsas asiáticas bajaban y el dólar se fortalecía el viernes antes de un informe de empleo crucial, mientras los inversores se preparaban para un fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sacudieron los mercados el año pasado.

Las tensiones geopolíticas a fuego lento en todo el mundo impulsaban los precios del petróleo, así como las acciones de defensa, y permanecerán en la mente de los operadores mientras sopesan los acontecimientos en Venezuela desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro el sábado.

Gran parte de la atención del viernes se centrará en el posible fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles. La anulación de los aranceles podría afectar a los ingresos del Gobierno, empujando al alza los rendimientos del Tesoro y desatando nuevas oleadas de volatilidad en los mercados.

Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com, dijo que el fallo de la Corte Suprema es el "verdadero comodín" para los mercados el viernes, señalando que si los tribunales rechazan los aranceles de EEUU, sería un gran impulso para el sentimiento del mercado.

"Una limitación puede ser que incluso si los aranceles son declarados ilegales, es poco probable que la Administración de Trump se dé por vencida y buscará otras maneras de mantener los gravámenes".

Por ahora, los operadores siguen reacios a hacer apuestas antes de los acontecimientos que moverán los mercados. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, oscilaba entre ganancias y pérdidas y bajó un 0,2%, justo por debajo del máximo histórico que alcanzó a principios de semana. Los futuros de las bolsas europeas subían un 0,34%. El Nikkei japonés subía un 1,5%, impulsado por los buenos resultados y las previsiones de Fast Retailing, el operador de la marca de ropa Uniqlo. El S&P 500 terminó sin casi variación el jueves, aunque un índice aeroespacial y de defensa subía a un máximo histórico, y las acciones europeas de defensa también alcanzaron un nuevo máximo. Los futuros del S&P 500 se mantenían estables en horas asiáticas.

INFORME DE EMPLEO EN EEUU

Los datos estadounidenses del jueves mostraron que la demanda de mano de obra seguía siendo floja, y que las empresas estaban exprimiendo más la producción de su mano de obra existente, lo que acentúa la atención sobre el informe de empleo de diciembre del viernes.

Se espera que el informe muestre que el mercado laboral está estancado, en un modo que economistas y dirigentes económicos han denominado de "no contratar, no despedir".

Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 60.000 puestos de trabajo el mes pasado tras repuntar en 64.000 en noviembre, según estimó una encuesta de Reuters entre economistas. La economía perdió 105.000 puestos de trabajo en octubre, el mayor descenso en casi cinco años, en su mayoría empleados del gobierno federal que se acogieron a programas de bajas incentivadas diferidas.

Los operadores prevén al menos dos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año, aunque el banco central, dividido, indicó en diciembre que solo habría un recorte. Se espera que la Fed mantenga los tipos estables en su reunión de este mes.

"Necesitaríamos una gran sorpresa a la baja en los datos de empleo para que los mercados se movieran de verdad", dijo Rodda. "Un dato sólido reafirmaría a los inversores en que el mercado laboral estadounidense se mantiene en una posición sólida, y a la baja aumentaría las probabilidades de más recortes de tipos".

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años de referencia se situó en el 4,177% tras ganar 4,5 puntos básicos en la sesión anterior. El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, se mantuvo en torno a su máximo mensual frente a las principales divisas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves que esperaba que Trump tomara pronto una decisión sobre quién sustituiría a Jerome Powell como presidente de la Fed, cuyo mandato termina en mayo, y los mercados esperan que el presidente nombre a un candidato partidario de bajar más los tipos.

Los precios del petróleo prolongaron sus ganancias el viernes, situándose cerca de su máximo de dos semanas, mientras los inversores asimilaban los acontecimientos en Venezuela y se mostraban preocupados por los suministros de Rusia, Irak e Irán. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Michael Perry y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)