Las bolsas europeas a punto de borrar las ganancias semanales ante el desplome de los bancos

17 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas se desplomaban el viernes, camino de registrar su mayor caída en seis semanas, que la renovada de los bancos regionales estadounidenses perjudicara a las entidades crediticias de todo el mundo. El índice continental STOXX 600 caía un 1,5% a las 0714 GMT, a punto de eliminar las ganancias semanales. Los bancos europeos descendían un 2,4%, con las acciones de Deutsche Bank, Barclays y BNP Paribas a la cabeza de los descensos. El índice de bancos regionales de Estados Unidos un 6,3% el jueves, después de que los anuncios de dos prestamistas avivaran el malestar de los inversores por las tensiones crediticias ocultas. Entre los primeros valores en caer, Novo Nordisk bajaba un 4,6% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el precio del fármaco más vendido de la farmacéutica danesa para perder peso se reduciría y que las negociaciones sobre los cambios de precio serían rápidas. La española BBVA se disparaba un 7% después de que la entidad crediticia no lograra convencer a los accionistas de Sabadell para que respaldaran su opa hostil de 16.320 millones de euros (US$19.070 millones). BBVA dijo que reanudaría inmediatamente la remuneración a los accionistas.

Las acciones de Sabadell caían un 7%. (Información de Sruthi Shankar en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)