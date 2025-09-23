Las bolsas europeas abren al alza impulsadas por el sector energético

23 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el martes, con los valores de energía eólica a la cabeza, después de que Orsted saltara tras una sentencia favorable de un tribunal de Estados Unidos sobre su proyecto paralizado, aunque una caída de la firma neerlandesa ASMI mantenía las ganancias bajo control. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%, hasta 555,1 puntos, a las 0712 GMT. Las bolsas de España y Reino Unido ganaban alrededor de un 0,3% cada una.

Las acciones de Orsted

avanzaban un 9,4%, después de que un juez federal de EEUU dictaminara que el promotor danés de energía eólica marina puede reanudar las obras del proyecto casi terminado frente a la costa de Rhode Island. Su competidor Vestas subía casi un 3%, mientras que el sector más amplio de servicios públicos avanzaba un 1%. ASM International frenaba las ganancias y caía un 5,6%, después de que el fabricante de equipos para chips recortara su objetivo de ingresos para el segundo semestre de 2025.

La firma neerlandesa ASML

descendía un 1,3%, entre los mayores lastres del STOXX 600.

La atención de los inversores se centrará en los comentarios de los dirigentes monetarios de la Reserva Federal más tarde en el día, incluido el del presidente Jerome Powell, para evaluar la trayectoria de los tipos del banco central estadounidense después de que recortara los tipos de interés la semana pasada. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)