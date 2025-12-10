Las bolsas europeas abren con ligeras pérdidas antes de la decisión de la Fed

10 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas bajaban ligeramente el miércoles, en un momento en que los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas antes de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés, al tiempo que analizaban una serie de actualizaciones corporativas. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,1% y se situaba en 577,43, a las 0808 GMT, y se encaminaba a su cuarta sesión de descensos.

Los principales índices regionales también caían, con los de Alemania

y España bajando un 0,1% cada uno. El CAC 40 de Francia también perdía un 0,1%, después de que los legisladores aprobaran por un estrecho margen el presupuesto de la seguridad social para 2026 el martes, dando al Gobierno una victoria, pero con un coste político y financiero.

Los valores financieros e industriales, que han animado a los mercados en las últimas sesiones, retrocedían. Las aseguradoras

cedían un 0,4%, arrastradas por la caída del 7% de Aegon, tras presentar una actualización de sus resultados. La atención seguirá centrada en la decisión de la Reserva Federal de EEUU más tarde en el día, en la que se espera que el banco central recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos.

Sin embargo, los comentarios del presidente Jerome Powell serán analizados en busca de pistas sobre cómo el banco enfocará la política monetaria el próximo año en un contexto de debilitamiento de la economía. Entre los valores, Delivery Hero avanzaba un 6,1%, después de que la empresa dijera que estaba revisando las medidas de asignación de capital y evaluando opciones estratégicas, en una carta a los accionistas el martes. (Información de Purvi Agarwal en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)