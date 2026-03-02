Las bolsas europeas abren en rojo y el precio del gas sube más del 20%

Las bolsas europeas abrieron en rojo este lunes y el precio del gas europeo subió más del 20% tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán y los misiles lanzados en represalia por Teherán contra las monarquías del Golfo.

En torno a las 8H05 GMT, París bajaba 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

El precio del gas europeo también se disparó porque la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las cataríes.

Alrededor de las 8H00 GMT, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, subió más de un 20%, tras haber aumentado 22%, hasta los 38.885 euros, un precio inferior no obstante al alcanzado en enero debido a una ola de frío.