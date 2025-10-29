Las bolsas europeas abren planas con el foco en los resultados y la decisión de la Fed

29 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas cotizaban planas el miércoles, con los inversores evaluando una serie de resultados empresariales a la espera de la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense el miércoles. El índice continental STOXX 600 cotizaba estable, en 575,66 puntos, a las 0812 GMT.

Se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual al final de su reunión de política monetaria del miércoles y los inversores están atentos a cualquier comentario prospectivo del presidente de la Fed, Jerome Powell. Los valores mineros europeos avanzaban un 1,7%, y el sector sanitario sumaba un 0,4%. El índice más amplio de telecomunicaciones caía un 1% y el de servicios públicos perdía un 0,6%.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su colega chino, Xi Jinping, se reunirán el jueves en Corea del Sur. Entre las actualizaciones corporativas, Mercedes subía un 6,4% después de que el fabricante de automóviles alemán informara de unos márgenes superiores a los esperados en su negocio principal de automóviles.

El banco español Santander subía un 0,9% tras

registrar un aumento

del 7,8% en su beneficio neto del tercer trimestre gracias a mayores comisiones e ingresos y menores provisiones. UBS ganaba un 1,6% después de que el banco anunciara un aumento del 74% en el beneficio neto del tercer trimestre, superando las expectativas. Deutsche Bank subía un 2,6% tras registrar un aumento del 7% en el beneficio del tercer trimestre, desafiando las expectativas de caída. Equinor perdía un 1,2% después de que el grupo energético comunicara un descenso mayor de lo esperado en su beneficio del tercer trimestre. La atención también se centra en los "Siete Magníficos" gigantes tecnológicos, Microsoft, Alphabet y Meta Platforms, que tienen previsto presentar sus resultados el miércoles. El listón está alto para que presenten cifras sólidas que justifiquen sus elevadas valoraciones. (Información de Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)