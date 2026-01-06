Las bolsas europeas aguantan tras una subida récord

6 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el martes, tras superar un hito psicológico clave en la sesión anterior, después de que la subida de los precios de los metales preciosos impulsó a los valores de recursos básicos.

El repunte se ha mantenido firme, mientras los inversores siguen confiando en las expectativas de fortaleza económica, a pesar del aumento de las tensiones geopolíticas tras los ataques estadounidenses a Venezuela.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3% a las 0814 GMT, un día después de que las ganancias de las acciones de defensa y energía lo impulsaran a superar la marca de los 600 puntos por primera vez. El índice de recursos básicos avanzaba un 1% por la subida de los precios de los metales preciosos.

El índice alemán DAX se revalorizaba un 0,2%, hasta un máximo histórico. Los estrategas de Goldman Sachs estiman que el estímulo fiscal del país será un pilar clave de apoyo al crecimiento de la zona euro este año.

El IBEX español avanzaba un 0,4%, alcanzando un máximo histórico.

La atención se centrará en una apretada agenda de publicaciones el martes, cuando los operadores analizarán las cifras de inflación alemanas y un barrido de lecturas manufactureras de Estados Unidos y Europa, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

En Francia, los datos preliminares mostraron que los precios al consumo en diciembre subieron ligeramente menos de lo esperado. El índice de referencia se mantuvo plano.

Entre los valores individuales, las acciones de InPost subían casi un 15% después de que la empresa de paquetería dijera que había recibido una propuesta indicativa sobre la posible adquisición de todas sus acciones.

