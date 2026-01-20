Las bolsas europeas ahondan la caída mientras persiste la amenaza arancelaria de Trump

20 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el martes, mientras el creciente malestar por la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia continuó en una segunda sesión. El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,7% a las 0803 GMT, un día después de registrar su mayor caída intradía en dos meses.

Trump amenazó con aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a ocho países europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia, avivando los temores a una nueva guerra comercial.

Aunque algunos analistas se mantienen escépticos, los inversores están en vilo, ya que el presidente estadounidense ha dado pocas muestras de suavizar su retórica.

También se espera que los resultados empresariales y las señales políticas del Foro Económico Mundial de Davos influyan en la confianza de los mercados esta semana.

Las acciones del fabricante francés de automóviles Renault Group subían un 1,6% tras anunciar que el volumen de ventas aumentó un 3,2% en 2025. La petrolera TotalEnergies se mantenía plana, después de que la compañía dijo que espera menores ventas de petróleo y gas natural licuado en el cuarto trimestre de 2025, pero mayores márgenes de refino.

Las acciones del grupo de lujo LVMH y Pernod Ricard retrocedían un 1,4% y un 0,3%, respectivamente, después de que Trump amenazara con imponer un arancel del 200% a los vinos y champanes franceses para presionar al presidente francés, Emmanuel Macron, a unirse a su iniciativa de la Junta de Paz. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)