25 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas subían a un máximo histórico el miércoles, respaldadas por un repunte de ‌los valores financieros después ‌de ⁠que el banco británico HSBC elevara un objetivo clave de préstamos, mientras que parecían disiparse las preocupaciones de que los ​nuevos modelos ⁠de ⁠inteligencia artificial (IA) pudieran perturbar inminentemente los negocios tradicionales. El índice paneuropeo STOXX 600 ​avanzaba un 0,4%, hasta los 631,6 puntos a las 0824 GMT, ‌tras alcanzar brevemente un máximo histórico intradía de ​632,40 puntos a primera ​hora de la sesión.

Las acciones bancarias

se revalorizaban más de un 1% cada una, ante la mejora del sentimiento global tras la asociación de la empresa emergente estadounidense de IA Anthropic con varias empresas y el lanzamiento de nuevos complementos de ​IA, lo que indica que los negocios tradicionales se están adaptando a los avances de la IA ⁠en lugar de enfrentarse a una disrupción inmediata.

A menudo se considera que los bancos son ‌vulnerables a los rápidos cambios tecnológicos. Las señales de que las empresas están integrando la IA de forma mesurada contribuyeron a aliviar las preocupaciones sobre la presión sobre los márgenes y respaldaron el apetito por el riesgo, lo que suele beneficiar a los valores financieros.

Preocupaciones similares han provocado episodios de volatilidad en ‌los mercados globales en varias ocasiones este año, y los bancos europeos registraron ⁠fuertes caídas el martes. El optimismo se vio impulsado por HSBC, ‌el mayor prestamista de Europa, que elevó un objetivo ⁠clave de beneficios después de que sus ganancias anuales ⁠superaran las expectativas, a pesar de registrar un gasto extraordinario de 4.900 millones de dólares. El fabricante de aerogeneradores terrestres Nordex se revalorizaba un 11,6% tras anunciar para 2025 mejor de lo esperado. Por el contrario, Diageo perdía un 6,5% ‌y lastró el índice después de ​que el fabricante de bebidas recortara por segunda vez en cuatro meses sus previsiones de ventas y beneficios anuales y redujera también su dividendo.