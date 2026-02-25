Las bolsas europeas alcanzan máximos históricos tras el aumento del objetivo de préstamos de HSBC
25 feb (Reuters) -
Las bolsas europeas subían a un máximo histórico el miércoles, respaldadas por un repunte de los valores financieros después de que el banco británico HSBC elevara un objetivo clave de préstamos, mientras que parecían disiparse las preocupaciones de que los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) pudieran perturbar inminentemente los negocios tradicionales. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,4%, hasta los 631,6 puntos a las 0824 GMT, tras alcanzar brevemente un máximo histórico intradía de 632,40 puntos a primera hora de la sesión.
Las acciones bancarias
se revalorizaban más de un 1% cada una, ante la mejora del sentimiento global tras la asociación de la empresa emergente estadounidense de IA Anthropic con varias empresas y el lanzamiento de nuevos complementos de IA, lo que indica que los negocios tradicionales se están adaptando a los avances de la IA en lugar de enfrentarse a una disrupción inmediata.
A menudo se considera que los bancos son vulnerables a los rápidos cambios tecnológicos. Las señales de que las empresas están integrando la IA de forma mesurada contribuyeron a aliviar las preocupaciones sobre la presión sobre los márgenes y respaldaron el apetito por el riesgo, lo que suele beneficiar a los valores financieros.
Preocupaciones similares han provocado episodios de volatilidad en los mercados globales en varias ocasiones este año, y los bancos europeos registraron fuertes caídas el martes. El optimismo se vio impulsado por HSBC, el mayor prestamista de Europa, que elevó un objetivo clave de beneficios después de que sus ganancias anuales superaran las expectativas, a pesar de registrar un gasto extraordinario de 4.900 millones de dólares. El fabricante de aerogeneradores terrestres Nordex se revalorizaba un 11,6% tras anunciar para 2025 mejor de lo esperado. Por el contrario, Diageo perdía un 6,5% y lastró el índice después de que el fabricante de bebidas recortara por segunda vez en cuatro meses sus previsiones de ventas y beneficios anuales y redujera también su dividendo. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)