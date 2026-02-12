Las bolsas europeas alcanzan récord alentadas por los beneficios corporativos

12 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban un récord el jueves, con las bolsas francesas liderando los avances entre los índices de referencia regionales, ya que los inversores acogieron con satisfacción los resultados positivos de empresas como Legrand y Hermes. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,7%, hasta los 625,86 puntos, a las 0809 GMT, mientras que el índice francés CAC 40 avanzaba más de un 1,4%.

Las acciones de Legrand

subían un 3,3%, después de que el grupo de infraestructura eléctrica y digital para edificios anunciara que la fuerte demanda de centros de datos estaba contribuyendo a su expansión, lo que respaldaba un ligero aumento de sus objetivos de rentabilidad a medio plazo. Hermes

Los inversores de todo el mundo también se sintieron aliviados al ver que los datos estadounidenses del miércoles reflejaban un mercado laboral ampliamente resistente, mientras que la preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial que había afectado a la renta variable en las últimas sesiones pasaba temporalmente a un segundo plano. En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, la gestora de fondos Schroders SDR.L NIM acordara comprar la empresa británica por 9.900 millones de libras (US$13.500 millones), creando un grupo con activos gestionados combinados de casi 2,5 billones de dólares. Los servicios financieros (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)