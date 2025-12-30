Las bolsas europeas anotan otro cierre récord, lideradas por bancos y mineras

Por Ragini Mathur y Pranav Kashyap

30 dic (Reuters) - Las bolsas europeas anotaron el martes un segundo cierre récord consecutivo, impulsadas por los bancos y las acciones vinculadas a las materias primas, aunque las ganancias se vieron limitadas por la escasez de operaciones de fin de año.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,6%, a 592,78 puntos, acercándose cada vez más al hito de los 600 puntos.

* Los bancos avanzaron un 1,3%, mientras que el sector aeroespacial y de defensa ganó un 1,4%.

* El índice de defensa ha marcado una serie de máximos históricos este año y, a pesar del retroceso desde octubre, sigue en camino de lograr su mayor alza anual desde 1996, impulsado por las promesas de un mayor gasto en defensa en toda Europa.

* Los recursos básicos treparon un 1,7% y lideraron la subida del STOXX 600, gracias a que la plata y el oro se estabilizaban tras un brusco retroceso desde máximos históricos.

* La energía sumó un 0,7%. Los precios del petróleo habían subido más de un 2% en la sesión anterior, después de que Rusia acusó a Ucrania de atacar la residencia del presidente Vladímir Putin, mientras los inversores esperaban señales más claras sobre las conversaciones de paz en Ucrania.

* Todos los subíndices del STOXX 600 cotizaron con alzas, con la tecnología subiendo un 0,7%.

* En los principales mercados nacionales hubo alzas: el índice de referencia de Londres sumó un 0,7% y el de Alemania, un 0,6%.

* A medida que el año 2025 se acerca a su fin, el índice va camino de obtener su mejor rendimiento anual desde 2021, impulsado por una combinación de tasas de interés a la baja, el compromiso de Alemania con la expansión fiscal y la diversificación de los inversores, que se alejan de los valores tecnológicos estadounidenses sobrevalorados.

* Muchas bolsas europeas permanecerán cerradas el miércoles, mientras que otras, como las de Londres y París, tendrán sesiones más cortas con motivo de las fiestas de Año Nuevo.

* Con la semana reducida por las fiestas, se espera que el volumen de negociación siga siendo poco. Las escasas actualizaciones de las empresas y la falta de catalizadores harán que los inversores se centren más de lo habitual en las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se publicarán más adelante el martes.

* Airbus subió un 1,5% después de que Air China firmó un acuerdo con la compañía para adquirir 60 aviones A320NEO en una operación valorada en unos US$9.500 millones a precios de catálogo. (Reporte de Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)