Las bolsas europeas apuntan a ganancias semanales tras la mejora en resultados
20 feb (Reuters) -
Las bolsas europeas subían ligeramente el viernes y se encaminaban hacia ganancias semanales, impulsadas por una mejora generalizada de las perspectivas de beneficios empresariales y el alivio de las preocupaciones por la disrupción de la inteligencia artificial, mientras que las tensiones geopolíticas latentes frenaban el entusiasmo. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,2% hasta los 626,64 puntos a las 0814 GMT, cotizando a un nivel muy cercano a su máximo histórico, con la mayoría de los índices regionales también en terreno positivo. La marca de lujo Moncler subía un 13% tras anunciar un aumento del 7% en sus ingresos durante el cuarto trimestre, gracias al sólido crecimiento registrado en Asia y América. El sector del lujo en general se revalorizaba un 1,2%. El sector de bienes personales y para el hogar avanzaba un 1,3% y lideró las ganancias sectoriales después de que la correduría Deutsche Bank elevara la calificación de los productos básicos europeos de "cautelosa" a "neutral". Entre los rezagados, el especialista francés en sistemas de contención de GNL GTT perdía un 3,3% después de que sus ingresos anuales no alcanzaran ligeramente las expectativas.
El índice STOXX también se encaminaba a registrar su mayor subida semanal desde principios de enero, después de que los inversores se por la mejora general de las perspectivas de beneficios empresariales, mientras que las preocupaciones de que los nuevos modelos de inteligencia artificial pudieran perturbar inminentemente los negocios tradicionales pasaron temporalmente a un segundo plano.
Mientras tanto, los mercados globales seguían de cerca la evolución de la situación en Oriente Próximo, una región rica en petróleo, después de que el presidente Donald Trump advirtiera a Irán de que debía llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o se producirían "cosas malas". (Información de Johann M Cherian en Bangalore; edición de Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Patrycja Dobrowolska)