20 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas subían ligeramente el viernes y se encaminaban hacia ganancias semanales, ‌impulsadas por una ‌mejora generalizada ⁠de las perspectivas de beneficios empresariales y el alivio de las preocupaciones por la disrupción de la inteligencia ​artificial, mientras ⁠que ⁠las tensiones geopolíticas latentes frenaban el entusiasmo. El índice paneuropeo STOXX 600 ​avanzaba un 0,2% hasta los 626,64 puntos a las 0814 ‌GMT, cotizando a un nivel muy cercano ​a su máximo histórico, ​con la mayoría de los índices regionales también en terreno positivo. La marca de lujo Moncler subía un 13% tras anunciar un aumento del 7% en sus ingresos durante el cuarto trimestre, gracias al sólido crecimiento registrado ​en Asia y América. El sector del lujo en general se revalorizaba un 1,2%. El ⁠sector de bienes personales y para el hogar avanzaba un 1,3% y lideró ‌las ganancias sectoriales después de que la correduría Deutsche Bank elevara la calificación de los productos básicos europeos de "cautelosa" a "neutral". Entre los rezagados, el especialista francés en sistemas de contención de GNL GTT perdía un 3,3% después de que sus ingresos anuales no alcanzaran ligeramente las ‌expectativas.

El índice STOXX también se encaminaba a registrar su mayor subida semanal ⁠desde principios de enero, después de que los inversores se por ‌la mejora general de las perspectivas de beneficios empresariales, ⁠mientras que las preocupaciones de que los ⁠nuevos modelos de inteligencia artificial pudieran perturbar inminentemente los negocios tradicionales pasaron temporalmente a un segundo plano.

Mientras tanto, los mercados globales seguían de cerca la evolución de la situación en Oriente Próximo, una región ‌rica en petróleo, después de ​que el presidente Donald Trump advirtiera a Irán de que debía llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o se producirían "cosas malas". (Información de Johann M Cherian en ‌Bangalore; edición de Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Patrycja Dobrowolska)