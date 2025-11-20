Las bolsas europeas avanzan mientras los beneficios de Nvidia impulsan los mercados globales

20 nov (Reuters) -

Las acciones europeas subían el jueves, mientras un repunte de alivio se extendía por los mercados globales después de que Nvidia, el líder de la inteligencia artificial, presentara unos sólidos beneficios, mientras los inversores esperaban la publicación de los datos retrasados sobre el empleo en Estados Unidos. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1% y se situaba en 567,64 puntos, a las 0808 GMT. Las bolsas de Alemania y Francia también subían más de un 1% cada una. Los extraordinarios resultados trimestrales de Nvidia y sus positivas perspectivas llegaron en un momento crucial para los inversores, que se han visto sacudidos en las últimas semanas por el temor a una burbuja mundial de la inteligencia artificial.

Aunque esos temores persisten, los últimos resultados de Nvidia aliviaron temporalmente la ansiedad de los inversores, y las acciones de la empresa que cotizan en Fráncfort

subían un 6,2%. El índice tecnológico europeo avanzaba un 1,8%, con Infineon y ASML ganando un 2,8% cada una. Los fabricantes de equipos de inteligencia artificial que se han beneficiado del auge tecnológico, como Schneider Electric y Siemens Energy, se anotaban un 2% y un 4%, respectivamente.

Más tarde, la atención se centrará en el esperado dato oficial de empleo estadounidense, que podría influir en las expectativas sobre el veredicto de política monetaria de la Reserva Federal el mes que viene. Entre otros, BNP Paribas ganaba un 5,7%, después de que el banco francés elevara su objetivo de ratio CET1, un indicador de estabilidad financiera, al 13% para 2027. (Información de Anastasiia Kozlova y Johann M Cherian; edición en español de Paula Villalba)