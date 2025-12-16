Las bolsas europeas bajan a la espera de los datos de empleo de EE. UU.

16 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas bajaban el martes, tras los fuertes avances de la sesión anterior, mientras que la cautela de los inversores ante los datos de empleo de Estados Unidos se sumaba al ambiente sombrío. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,1%, hasta 581,87, a las 0811 GMT, tras registrar el lunes su mayor subida en casi tres semanas. Las principales bolsas regionales bajaban en general, con las de Alemania y Francia perdiendo un 0,5% y un 0,1%, respectivamente.

Los inversores se mostraron cautos a la espera de los datos de empleo de octubre y noviembre en EEUU, los primeros indicadores económicos significativos de esta semana que podrían dar forma a las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal para el próximo año.

Los agentes del mercado están especialmente atentos a cualquier pista sobre el futuro de los tipos de interés tras la reunión de la Fed de la semana pasada, en la que los comentarios del banco central se consideraron menos restrictivos de lo previsto, lo que refuerza las expectativas de nuevas reducciones de tipos el año que viene.

Mientras tanto, Estados Unidos se ofreció a proporcionar garantías de seguridad al estilo de la OTAN para Kiev y los negociadores europeos informaron el lunes de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, lo que pesaba sobre las acciones de defensa. Rheinmetall caía un 4,3%, Hensoldt se dejaba un 4%, Leonardo perdía un 3,4% y el índice más amplio retrocedía un 1,9%, a punto de registrar su mayor caída diaria en más de dos semanas. Los valores tecnológicos también lastraban el índice, con ASML un 2% menos y SAP un 1,7% menos. Los bancos seguían subiendo, un 0,3%. UBS avanzaba un 1,6%, después de que BofA Global Research revisara sus acciones a "comprar" desde "neutral". (Información de Ragini Mathur en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)