Las bolsas europeas bajan arrastradas por las acciones francesas

6 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas cotizaban a la baja rezagados los valores franceses después de que el primer ministro Sébastien Lecornu nombrara a un nuevo ministro de Economía, mientras que las ganancias de los valores tecnológicos y energéticos ayudaban a limitar las pérdidas generales. El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedía un 0,1% hasta los 570,1 puntos a las 0712 GMT. El índice alcanzó brevemente un récord intradía el lunes, tras subir más de un 2,8% la semana pasada.

Las acciones francesas

bajaban un 0,7% después de que Lecornu nombrara el domingo ministro de Economía a Roland Lescure, un estrecho aliado del presidente Emmanuel Macron. Los bancos de la zona euro caían un 0,6%, los franceses Société Générale, Crédit Agricole y BNP Paribas encabezaban los descensos.

Manteniendo a raya las pérdidas generales, el petróleo y el gas

ganaban un 0,8% gracias a la subida de los precios del petróleo después de que el aumento de la producción previsto por la OPEP+ para noviembre fuera más modesto de lo esperado. Los valores tecnológicos también avanzaban un 0,5%, cuyo peso pesado, ASML subía un 1,6% a primera hora. Entre otros valores en movimiento, SEB caía un 22,3% después de que el fabricante francés de utensilios de cocina recortara sus previsiones anuales de ventas y beneficios. La británica Aston Martin perdía un 6,8% después de que el fabricante de automóviles de lujo pérdidas para todo el año superiores al consenso del mercado. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)