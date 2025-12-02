Las bolsas europeas bajan, lastradas por el sector sanitario y de consumo

2 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas bajaban el martes, ampliando ligeramente las pérdidas de la sesión anterior, mientras que Bayer subía después de que el Gobierno estadounidense apoyara la apelación judicial de la empresa farmacéutica alemana.

El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,1%, hasta 574,48, a las 0809 GMT, ampliando los descensos del lunes liderados por el sector industrial.

Sin embargo, las principales bolsas regionales, como la alemana y la francesa, subían alrededor de un 0,1% cada una. El sumaba un 0,8%.

Los valores del sector sanitario lideraban los descensos del índice, con una caída del 0,3%, lastrados por las pérdidas de los pesos pesados AstraZeneca y Novo Nordisk.

Sin embargo, Bayer saltaba cerca de un 15% después de que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara el lunes a la Corte Suprema del país a hacerse cargo de la oferta de la compañía para bloquear miles de demandas que alegan que su herbicida Roundup causó cáncer, lo que limitaba las pérdidas en el sector.

Los valores de consumo discrecional, como las firmas de lujo y las empresas automovilísticas, también cotizaban a la baja.

Mientras tanto, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno Jared Kushner tienen previsto reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, para mantener conversaciones sobre un .

Entre los valores individuales, FDJ United caía un 4,2% después de que JP Morgan rebajara las acciones del operador de loterías y juegos en línea a "infraponderar".

Los inversores se centrarán ahora en los datos de inflación de la zona euro de noviembre, que se publicarán a lo largo del día.

(Información de Anastasiia Kozlova; edición de Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)