Las bolsas europeas caen a mínimos de más de dos meses mientras se prolonga la guerra en Irán

9 mar (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el lunes a su nivel más bajo en más de 2 meses, después de que el aumento de los precios del petróleo agravó los temores de inflación, sin que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mostrara signos de ralentizarse. El índice paneuropeo de referencia caía por tercera sesión consecutiva, un 2,34%, hasta los 585,08 puntos, a las 0810 GMT. El índice perdió un 5,5% la semana pasada, lo que supone su peor semana en casi un año.

El petróleo avanzaba más de un 25%, con precios que rozaban los 120 US$ por barril, mientras las preocupaciones por los retrasos en el transporte marítimo y las interrupciones en el suministro se apoderaron de los mercados debido a la expansión del conflicto en Oriente Medio.

Irán nombró a para suceder a su padre, Alí, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán. En Europa, los bancos, que fueron el epicentro de la venta masiva de la semana pasada, prolongaron sus pérdidas con una caída del 3,2%.

Las acciones tecnológicas descendían un 3,1%. Las aerolíneas Lufthansa cedían un 3,9% y Air France KLM un 5,2%. Por otro lado, el aumento de los precios del crudo impulsó al sector energético un 0,1%, mientras que la empresa de defensa Leonardo avanzaba un 1,4%.

Ahora toda la atención se centra en las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mientras que el miembro del consejo Piero Cipollone y los ministros de Finanzas de la eurozona intervendrán en la reunión del Eurogrupo que se celebrará más tarde hoy.

Los datos mostraron que los pedidos industriales alemanes cayeron más de lo esperado en enero con respecto al mes anterior. (Información de Avinash P y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)