Las bolsas europeas caen al disminuir las expectativas de recorte de tipos en EEUU

14 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el viernes, ya que los duros comentarios de los responsables de la política monetaria de Estados Unidos frenaron las expectativas de una inminente bajada de los tipos de interés, aunque el índice de referencia se encaminaba hacia su mayor rendimiento semanal desde finales de septiembre. El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,9%, hasta los 575,41 puntos, a las 08:10 GMT, con los bancos perdiendo casi un 2%. El índice de referencia un 1,86% en la semana.

La evolución macroeconómica de EEUU ha sido el centro de atención esta semana y los inversores esperaban que la reanudación de la publicación de datos apuntara a una economía más débil y diera a la Reserva Federal motivos para bajar los costes de endeudamiento en diciembre.

Sin embargo, los inversores redujeron esas expectativas después de que un número cada vez mayor de responsables de política monetaria de la Reserva Federal señalaran cautela en cuanto a una mayor relajación. En el lado positivo, el grupo de lujo Richemont ganaba un 7,8% tras anunciar unas ventas trimestrales muy por encima de las previsiones. Siemens Energy subía un 10% después de que la empresa alemana anunciara planes para pagar su primer dividendo en cuatro años y elevara sus perspectivas a medio plazo tras la fuerte demanda de turbinas de gas, servicios y tecnología de transmisión de energía.

Por su parte, las bolsas británicas

se comportaban peor que las del resto del continente, presionadas por un repunte de los rendimientos de los "gilts", tras conocerse que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha desechado sus planes de subir los tipos del impuesto sobre la renta en el presupuesto previsto para finales de este mes, lo que plantea dudas sobre cómo planea el Gobierno equilibrar las finanzas públicas. (Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)