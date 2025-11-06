Las bolsas europeas caen ante el nerviosismo por las tecnológicas
- 1 minuto de lectura'
Por Johann M Cherian y Sukriti Gupta
6 nov (Reuters) - Las bolsas europeas cayeron el jueves, arrastradas por los valores tecnológicos, que se vieron sometidos a una nueva presión vendedora mientras los inversores valoraban unos resultados mixtos y unos datos económicos desalentadores.
* El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,7%, a 567,9 puntos.
* Datos mostraron que las ventas minoristas de la zona euro cayeron inesperadamente en septiembre, poniendo en entredicho las expectativas de una recuperación impulsada por el consumo.
* "Esto aviva la idea de que se avecina una tormenta y los inversores se muestran muy cautos", dijo Nick Saunders, presidente ejecutivo de la plataforma de negociación de valores Webull UK.
* La mayoría de los valores tecnológicos bajaron, ya que persiste la preocupación por las altas valoraciones.
* Los valores europeos de tecnología lideraron los descensos sectoriales, con una caída del 1,9%.
* "Cualquier mala noticia está siendo muy castigada, sobre todo los valores tecnológicos. La carrera alcista ha sido impulsada al alza por los valores tecnológicos y la idea es que serán los primeros en caer, por lo que nadie quiere ser el último en mantenerlos", añadió Saunders.
* El sector sanitario subió un 0,4%. Novo Nordisk ganó un 1,9% después de que su rival Pfizer perdió un intento legal de bloquear la oferta de la farmacéutica danesa por Metsera, según una fuente. (Reporte de Johann M Cherian y Sukriti Gupta en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)
