Las bolsas europeas caen ante el plan de Trump sobre los tipos de interés en tarjetas de crédito

12 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el lunes, las tensiones entre el Gobierno estadounidense y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvían cautelosos a los mercados globales y la petición del presidente de EEUU, Donald Trump, de limitar a un año los tipos de interés de las tarjetas de crédito pesó sobre los bancos. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,2% hacia las 0807 GMT. Los bancos eran el mayor lastre del índice, con una caída del 1,1%. Barclays caía un 4,5%, alcanzando su mínimo en casi un mes, y HSBC bajaba alrededor de un 1%.

El viernes, Trump propuso limitar al 10% los tipos de interés de las tarjetas de crédito durante un año a partir del 20 de enero, pero no dio más detalles.

Los inversores también huyeron a activos refugio después de que los representantes de Trump amenazaran con acusar a Powell por los comentarios Congreso sobre un proyecto de renovación. Powell dijo que se trataba de un intento de influir en los tipos de interés.

Mientras tanto, AstraZeneca descendía casi un 1% tras perder su puesto en el índice Nasdaq-100. La biotecnológica francesa Abivax subía un 22,8%. En una entrevista concedida a Bloomberg News, Marc de Garidel, consejero delegado de Abivax, afirmó que las grandes empresas farmacéuticas no pueden ignorar el potencial del fármaco experimental de su empresa contra la enfermedad inflamatoria intestinal. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)