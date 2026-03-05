Las bolsas europeas caen ante la guerra en oriente medio y resultados corporativos desalentadores

5 mar (Reuters) -

Las bolsas europeas a la baja el jueves, mientras la escalada ‌del conflicto en ‌Oriente ⁠Medio lastraba el ánimo del mercado y una serie de resultados empresariales irregulares se sumaban al ​pesimismo. El ⁠índice ⁠paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,3%, hasta los 610,72 puntos, ​a las 0810 GMT. El índice de referencia ‌tuvo el miércoles su mejor día ​en más de tres ​meses y recuperó parte de las pérdidas acumuladas en la semana. Las mineras lideraban las pérdidas del sector, con un descenso del 1,5%.

Lentró en su sexto día sin que se ​vislumbre una solución rápida, en un momento en que Teherán lanzó una con ⁠misiles contra Israel a primera hora del día y el Senado de ‌Estados Unidos bloqueó una moción destinada a detener la campaña aérea estadounidense.

Los inversores también estarán atentos al discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, previsto para más tarde, en busca de pistas sobre las perspectivas de la ‌política monetaria.

Los mercados también esperan los datos de ventas minoristas de ⁠enero de la zona euro y el ‌PMI de la construcción del mes pasado.

Entre los ⁠movimientos individuales, las acciones de ⁠Nexi

se suspendían, tras una caída del 11,3%, alcanzando un mínimo histórico tras los resultados anuales de la empresa de pagos. DHL caía un 5,4%, después de que el grupo ‌logístico alemán informara de un ​descenso del 1,3% en sus beneficios operativos del cuarto trimestre, lastrados por su negocio de transporte de mercancías.

(Información de Avinash P en Bangalore; edición ‌de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)