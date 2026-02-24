Las bolsas europeas caen ante la incertidumbre comercial y los temores por la disrupción de la IA

24 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el martes, después de que los inversores evitaron grandes apuestas ante un panorama comercial incierto, mientras que los bancos se desplomaron, siguiendo la caída de Wall Street tras resurgir las preocupaciones por la disrupción de la inteligencia artificial. El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2%, hasta los 630 puntos, a las 0815 GMT.

El resurgimiento de la incertidumbre comercial dominó los mercados globales esta semana, mientras se espera que la nueva tarifa arancelaria general del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre en vigor a partir del martes, lo que alimenta las ambigüedades sobre los acuerdos comerciales alcanzados el año pasado.

En este contexto, el Parlamento Europeo decidió posponer por segunda vez la votación sobre el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y Europa el año pasado.

Mientras tanto, los bancos

retrocedían más de un 1,6% cada uno, lo que provocó un descenso en los sectores, tras seguir la caída en Wall Street del lunes, con renovadas preocupaciones de que los nuevos modelos de inteligencia artificial pudieran perturbar los negocios tradicionales.

Algunos informes corporativos mejores de lo esperado proporcionaron cierto alivio.

El proveedor francés de vales y tarjetas de beneficios Edenred

avanzaba un 1,4% tras anunciar un beneficio bruto de explotación para 2025 superior a las expectativas del mercado, señalando el aumento de las ventas y los beneficios iniciales de su plan de reducción de costes y eficiencia.

Las acciones de Forvia

subían un 2,2% después de que el proveedor de piezas de automóvil pronosticara un margen operativo más alto, de entre el 6% y el 6,5%, en 2026. (Información de Johann M Cherian en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)