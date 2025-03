Las bolsas europeas caen ante la incertidumbre sobre los aranceles

7 mar (Reuters) - Las bolsas europeas caían el viernes, después de que los frecuentes cambios en la política comercial de Estados Unidos durante la semana provocaran aversión al riesgo, mientras que la atención se centraba en los próximos datos clave sobre el empleo en Estados Unidos. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,7%, a las 0817 GMT, y se encaminaba a romper su racha de 10 subidas semanales consecutivas.

El índice de referencia cerró sin casi variación el jueves, después de que el recorte de los tipos de interés del Banco Central Europeo contrarrestara las presiones de la subida de los rendimientos de los bonos a largo plazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el jueves los aranceles del 25% que había impuesto esta semana a la mayoría de los productos procedentes de Canadá y México, el más reciente giro en una política comercial fluctuante que ha azotado a los mercados. Los valores de lujo también pesaban en el índice principal: las acciones de Richemont perdían un 4,1%, las de Burberry se desplomaban un 4% y las de Kering retrocedían un 2,6%. Los minoristas también cedían con fuerza, un 1,3%, arrastrados por una caída del 3,8% del minorista electrónico Zalando, después de que se asegurara la compra del 90% de About You. Todas las miradas estaban puestas en el informe de creación de empleo no agrícola de Estados Unidos, seguido de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría dar pistas sobre las perspectivas de política monetaria de la mayor economía del mundo. En otros valores, el operador de redes Elia Group se disparaba un 17% hasta situarse en cabeza del STOXX 600 tras presentar sus resultados del año completo. (Información de Nikhil Sharma; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)