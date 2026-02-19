Las bolsas europeas caen ante resultados dispares y tensiones entre EE. UU. e Irán

19 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas caían ligeramente el jueves tras los resultados dispares de empresas como Airbus y Nestlé, mientras que las tensiones entre Estados Unidos e Irán añadieron un elemento de cautela. El índice paneuropeo bajaba un 0,1% hasta los 628,24 puntos a las 0813 GMT, retrocediendo desde el cierre récord del miércoles.

Los inversores de todo el mundo se mostraron nerviosos después de que EEUU e Irán intensificaran su actividad militar en Oriente Próximo, una región rica en petróleo, a pesar de que las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán en Ginebra mostraban signos de progreso.

Las bolsas europeas del sector energético

subían ligeramente, siguiendo la subida del 1% en los precios del crudo.

En cuanto a los resultados,

Airbus

suavizará su principal objetivo de producción de aviones.

Nestlé informó de un crecimiento de las ventas en el cuarto trimestre mejor de lo esperado y anunció que tenía previsto vender su negocio de helados, lo que hizo que las acciones del fabricante de cubitos de caldo Maggi y café Nescafé subieran un 3,5%. Rio Tinto (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)