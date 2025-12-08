Las bolsas europeas caen arrastradas por el sector consumo pese a avances en industria y salud

8 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían moderadas el lunes, con descensos en los valores orientados al consumo que contrarrestaban las ganancias de los valores industriales y sanitarios, mientras los inversores esperaban la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana.

El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,2%, hasta los 577,98 puntos a las 0810 GMT. Los principales índices regionales también descendían, con los de Alemania y Francia bajando un 0,1% y un 0,3% respectivamente.

Los valores de consumo básico eran los que más pesaban en el índice, con Unilever perdiendo un 3,1%, después de que el gigante de los bienes de consumo completara su escisión de Magnum. Esta última se convertirá en Magnum Ice Cream Company.

L'Oréal retrocedía un 1,6% después de que la empresa francesa dijera que aumentará su participación en la firma suiza de cuidado de la piel Galderma hasta el 20%.

En el lado opuesto, los valores industriales y los de asistencia sanitaria ganaban un 0,1% cada uno, limitando los descensos.

Los inversores comenzaron la semana con cautela, a la espera de la reunión de la Reserva Federal estadounidense de esta semana, en la que se espera que el banco central baje los tipos de interés 25 puntos básicos.

Los mercados globales han registrado ganancias en las últimas semanas ante las crecientes expectativas de un recorte de la Fed en diciembre, tras los comentarios expansionistas de algunos responsables de política monetaria y el retraso de los datos que apuntan a la debilidad de la economía.

