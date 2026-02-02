Las bolsas europeas caen arrastradas por las materias primas

2 feb (Reuters) -

El índice STOXX 600 caía el lunes, arrastrado por las acciones vinculadas a las materias primas tras la caída global de los precios de la energía y los metales, mientras los inversores también evalúan una serie de resultados para calibrar la salud de las empresas europeas. El índice paneuropeo STOXX 600 descendía un 0,4%, a las 0819 GMT, y el índice de recursos básicos se encaminaba hacia su mayor pérdida diaria desde julio de 2025, con un descenso de más del 2%.

El oro, la plata y los metales industriales profundizan sus pérdidas; el nombramiento por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal estadounidense el viernes desencadenó una ola de ventas de activos de riesgo.

Los indicios de distensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán también provocaron una caída de los precios del crudo, lo que hizo que las acciones del sector energético

bajasen un 2% en las primeras operaciones. En cuanto a los resultados, el banco suizo Julius Baer perdía un 1,3%, tras anunciar un beneficio neto para 2025 inferior al de 2024 en un 25%, en un año marcado por las amortizaciones. El clima de aversión al riesgo llevó a los inversores a acumular posiciones en sectores que se espera que obtengan mejores resultados en épocas de recesión económica. El sector de alimentación y bebidas subía un 1,1%, y compensaba parte de las pérdidas del mercado en general. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)