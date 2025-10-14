Las bolsas europeas caen cerca de su mínimo en dos semanas

14 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el martes ante la renovada preocupación por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, al tiempo que las acciones de Michelin descendían a mínimos de más de dos años después de que el fabricante francés de neumáticos recortara sus previsiones anuales. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,6%, a las 0718 GMT, y alcanzaba un mínimo de casi dos semanas tras un breve rebote el lunes.

Las bolsas mundiales se vendieron bruscamente el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles adicionales del 100% a los productos chinos por los controles de exportación de tierras raras de Pekín. Aunque Trump adoptó un tono más conciliador durante el fin de semana, ambos países comenzaron el martes a cobrar adicionales a las empresas de transporte marítimo que trasladan todo tipo de mercancías, desde juguetes navideños hasta petróleo crudo. Las mineras eran las que más caían entre los sectores europeos, un 2%. Los fabricantes de automóviles descendían un 1,5%, y Michelin se desplomaba un 9,3% tras recortar sus perspectivas para todo el año, citando unas condiciones comerciales peores de lo esperado en el mercado norteamericano que han erosionado los volúmenes de ventas y los márgenes.

El fabricante alemán de piezas de automóviles Continental

bajaba un 3,7%, mientras que el fabricante italiano de neumáticos Pirelli

retrocedía un 2,1%. El fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones Ericsson se un 12,4% tras anunciar un aumento de sus beneficios trimestrales mejor de lo esperado y restar importancia al impacto de los aranceles estadounidenses. (Información de Sruthi Shankar en Bengaluru; edición de Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)