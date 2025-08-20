Las bolsas europeas caen lastradas por el sector tecnológico y de la defensa

(Para consultar el blog en directo de Reuters sobre las bolsas de EEUU, Reino Unido y Europa, pulse o escriba LIVE/ en una ventana de noticias)

20 ago (Reuters) -

La renta variable europea descendía el miércoles, retrocediendo desde los máximos de cinco meses alcanzados en la sesión anterior, después de que los valores tecnológicos siguieran el desempeño de sus homólogos en Wall Street y de que el sector de defensa sufriera presiones por segundo día consecutivo. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,4% a las 0707 GMT y la mayoría de las principales bolsas cotizaban en negativo. El índice británico FTSE 100 cedía un 0,2% después de que los datos mostraran que la inflación de Reino Unido, su nivel más alto desde principios de 2024 y en línea con las expectativas del Banco de Inglaterra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington podría proporcionar apoyo aéreo a Ucrania como parte de un acuerdo de paz, pero descartó enviar tropas al país.

Las acciones de las empresas vinculadas a la defensa retrocedían un 1,5% en las primeras operaciones. En la sesión anterior, estos valores sufrieron su peor jornada en más de un mes, presionados por las noticias de una posible cumbre entre Ucrania y Rusia, en un momento en que las esperanzas de desescalada redujeron la demanda de activos relacionados con el sector militar. El sector tecnológico caía casi un 1% un día después de que los valores tecnológicos estadounidenses se desplomaran ante la preocupación sobre una burbuja de valores de inteligencia artificial y la incertidumbre en torno a las perspectivas de los tipos de interés. Entre otros valores, Alcon se desplomaba un 9,8% después de que el grupo suizo-estadounidense de oftalmología recortara sus perspectivas de ventas netas para 2025 por el impacto previsto de los aranceles estadounidenses. (Información de Twesha Dikshit en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)