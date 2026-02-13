Las bolsas europeas caen levemente presionadas por la volatilidad de la IA

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

13 feb (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron a la baja el viernes, ya que las preocupaciones sobre posibles perturbaciones provocadas por la inteligencia artificial (IA) mantuvieron a los inversores cautos, mientras evaluaban una mezcla heterogénea de resultados empresariales y datos económicos. * El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,13%, a 617,7 puntos. Sin embargo, culminó una semana turbulenta con una ganancia marginal del 0,09%.

* Desde finales de enero, una cascada de nuevas herramientas de IA ha conmocionado los mercados mundiales.

* Los inversores han intentado evaluar el impacto de los nuevos modelos en los negocios tradicionales, en un momento en que las principales empresas tecnológicas han pronosticado un mayor gasto para desarrollar la tecnología. * Los decepcionantes márgenes brutos de la empresa estadounidense Cisco Systems esta semana se sumaron al nerviosismo.

* Hasta ahora, las empresas de logística, las aseguradoras, los operadores de índices, las empresas de software y los gestores de activos de Europa han sido los más afectados por la venta masiva. * El subíndice bancario lideró las pérdidas esta semana, con un descenso del 5,4%, la caída semanal más aguda en más de 10 meses.

* El índice de referencia italiano, con un gran peso del sector financiero, cayó un 1,7% el viernes.

* Si bien las acciones tecnológicas subieron un 1,7% el viernes, el sector estuvo entre los más rezagados de la semana.

(Reportaje de Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; editado en español por Javier López de Lérida)