Las bolsas europeas caen mientras los inversores evalúan los resultados y la inquietud geopolítica

22 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas bajaban ligeramente el miércoles, mientras los inversores evaluaban una serie de resultados empresariales y la incertidumbre sobre las negociaciones previstas entre Washington y otros países. El índice continental STOXX 600 perdía un 0,3%, hasta 571,58 puntos, a las 0712 GMT. Otros grandes índices regionales dificultades para encontrar una dirección clara. El DAX alemán caía un 0,2%, el CAC 40 francés perdía un 0,8%, mientras que el IBEX español subía un 0,1%. El FTSE 100 británico subía un 0,5%. Los que la inflación británica y una medida subyacente clave del crecimiento de los precios se inesperadamente estables en septiembre.

La cumbre prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, quedó en suspenso el martes y persistió la ambigüedad sobre una posible reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Las acciones del conglomerado de belleza francés L'Oréal

caían un 7,1% el miércoles después de que la empresa publicara un crecimiento trimestral más débil de lo esperado, pero proyectara una mejora de la demanda en China. El subíndice aeroespacial y de defensa del STOXX ganaba casi un 1%, con Hensoldt y Renk subiendo un 3,1% y un 4,5%, respectivamente. Los valores energéticos también avanzaban cerca de un 1%, mientras que el sector tecnológico bajaba un 0,9%.

En otros movimientos, las acciones de Adidas

caían un 2,1%, a pesar de que la marca alemana de ropa deportiva elevó sus perspectivas de beneficios operativos anuales. Barclays avanzaba un 2,7% después de que el prestamista anunciara por sorpresa un plan de recompra de acciones por valor de 500 millones de libras (US$671 millones) y mejorara su objetivo de resultados para el año. Hermès retrocedía un 4,7%, a pesar de señalar una ligera mejora en China, mercado clave. (Información de Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

