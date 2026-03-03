Las bolsas europeas caen mientras se prolonga la guerra en Oriente Medio

3 mar (Reuters) -

Las bolsas europeas prolongaban su caída el martes, a medida que se ‌intensificaba la venta ‌masiva ⁠de acciones a nivel mundial, ya que los inversores se enfrentaban a la perspectiva de una guerra ​prolongada en ⁠Oriente ⁠Medio y el fuerte aumento de los precios del petróleo ​provocaba temores de un aumento del coste de la vida. El ‌índice paneuropeo STOXX 600 bajaba ​un 1,3%, hasta los 615,72 ​puntos, a las 0804 GMT, tras cerrar el lunes en su nivel más bajo en más de dos semanas.

El índice de empresas de distribución de electricidad y gas

y los bancos lideraban las ​caídas, con un descenso del 2,6% cada uno, mientras que el sector de ⁠petróleo y gas

subía ligeramente, sumándose a los avances de la sesión anterior.

El ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de justificar una guerra amplia y sin límite de tiempo contra Irán, afirmando que los objetivos declarados del conflicto habían cambiado.

Un cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que el estrecho de Ormuz está cerrado ‌y que cualquier buque que intente atravesarlo será atacado, lo que ⁠provocó un aumento de las tarifas de transporte de petróleo ‌y gas a nivel mundial.

El economista jefe ⁠del Banco Central Europeo, Philip Lane, dijo ⁠al Financial Times que una guerra prolongada podría ejercer una enorme presión al alza sobre la inflación y reducir la tasa de crecimiento en la zona euro.

Entre las acciones individuales, ‌Thales

subía un 0,7%, después ​de que la empresa francesa de tecnología y aeroespacial anunciara unos beneficios anuales ligeramente superiores a lo esperado. (Información de Avinash P y Pranav Kashyap en Bangalore; ‌edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)