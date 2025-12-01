Las bolsas europeas caen tras el avance de noviembre

1 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el lunes, tras las ganancias mensuales de noviembre, por la aversión al riesgo que se extendió por los mercados, con un fuerte peso de las acciones industriales, lideradas por los valores de defensa y el fabricante de aviones Airbus.

El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,4%, hasta los 573,88 puntos, a las 0804 GMT.

Las principales bolsas regionales, como Alemania y Francia, perdían un 0,5% cada una.

Tras el buen final de noviembre, que disipó los temores a una burbuja de IA, los operadores buscan ahora nuevos catalizadores. Esta semana, la atención se centra en los datos económicos y en las primeras señales de gasto navideño del Viernes Negro y el Ciberlunes.

El sector industrial era el mayor lastre del índice, con un descenso del 1,3%.

Las acciones de Airbus

descendían un 2,1%. El fabricante de aviones anunció la reparación inmediata de 6.000 aviones, más de la mitad de la flota mundial, debido a un problema de software.

Los valores de defensa también caían: Hensoldt, Rheinmetall y Leonardo bajaban más de un 3% cada uno. El índice general de defensa perdía un 2,3%.

Responsables estadounidenses y ucranianos mantuvieron el domingo conversaciones "productivas" sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y el secretario de estado de EEUU, Marco Rubio, expresó un cauto optimismo a pesar de los obstáculos para poner fin a la guerra de tres años.

Entre otras, la londinense Impax Asset Management caía un 3,6% tras sus resultados anuales.

(Información de Anastasiia Kozlova; edición de Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)