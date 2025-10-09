Las bolsas europeas caen tras el plan de HSBC para sacar de bolsa a Hang Seng

9 oct (Reuters) -

Los mercados europeos abrían a la baja el jueves, arrastrados por los bancos, después de que el peso pesado HSBC cayera tras su propuesta de sacar de la bolsa el Hang Seng Bank de Hong Kong, aunque las ganancias de los valores mineros y tecnológicos ayudaban a limitar las pérdidas del mercado. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,1% y se situaba en 573,4 puntos a las 0711 GMT, aunque se mantenía cerca del máximo histórico alcanzado en la sesión anterior.

Las acciones de HSBC

caían un 6,6% después de que el banco británico presentara planes para en una operación valorada en 106.100 millones de dólares de Hong Kong (US$13.640 millones). El sector bancario en general

perdía un 1,2%. Lloyds Banking Group retrocedía un 3,4% después de que el banco dijera que probablemente tendría que reservar más efectivo para cubrir el coste de compensar a los clientes de financiación de automóviles. La alemana Gerresheimer se desplomaba un 10,7% después de que el fabricante de envases y equipos médicos recortara sus perspectivas anuales. El sector de recursos básicos, que incluye a las principales mineras europeas, subía un 1,4%, gracias a las subidas de los precios del cobre y el mineral de hierro. Los valores tecnológicos avanzaban un 0,4%, liderados por la francesa Alten, que subía después de que la consultora de TI dijera que separaría las funciones de presidente y consejero delegado como parte de una revisión de la gobernanza.

Las acciones de Burberry

ganaban un 2,4% después de que Deutsche Bank elevara la recomendación para la firma británica de lujo de "mantener" a "comprar".

(US$1 = 7,7805 dólares de Hong Kong)

(Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)