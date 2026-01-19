Las bolsas europeas caen tras la amenaza arancelaria de Trump a Groenlandia

19 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles adicionales hasta que se permitiera a Estados Unidos comprar Groenlandia, reavivando las tensiones comerciales y poniendo en duda los acuerdos alcanzados anteriormente. El índice paneuropeo STOXX 600 <.STOXX 600> retrocedía un 1,3% en un sombrío comienzo de una semana cargada de resultados y del Foro Económico Mundial de Davos, que se examinará con lupa en busca de señales arancelarias y perspectivas geopolíticas. El índice francés CAC 40, el alemán DAX y el londinense FTSE 100 caían un 1,8%, un 1,4% y un 0,4%, respectivamente.

Trump dijo que impondría un arancel adicional del 10% a partir del 1 de febrero a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido. Si no se llega a un acuerdo, aumentará los gravámenes comerciales al 25% el 1 de junio, dijo.

Las amenazas han provocado una fuerte reacción en Europa, donde los dirigentes están debatiendo cómo disuadir a Trump, al tiempo que elaboran posibles contramedidas.

Los movimientos del mercado subrayan lo perturbadoras que siguen siendo las amenazas de aranceles a medida que el presidente estadounidense las esgrime como palanca política, incluso contra países que ya han alcanzado acuerdos comerciales con Washington.

"La justificación de unos aranceles más altos es ahora incluso más política y menos económica que en la primera mitad de 2025", dijeron los economistas de ING en una nota.

Los mercados estadounidenses estaban cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King Jr. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)