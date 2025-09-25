Las bolsas europeas caen tras las pérdidas de los sectores sanitario e industrial

25 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas retrocedían el jueves, lastradas por las pérdidas de los sectores sanitario e industrial, en un momento en que los mercados ponían el foco en los comentarios de los responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos y en los datos que se publicarán el jueves para evaluar la política monetaria del banco central estadounidense. El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,5% y se situaba en 551,3 puntos a las 0708 GMT. La mayoría de las bolsas regionales también comenzaban a la baja, con los valores alemanes y el FTSE 100 de Reino Unido perdiendo un 0,4% cada uno. Los valores del sector sanitario descendían un 1,1%, con la empresa alemana de tecnología médica Siemens Healthineers cediendo un 6% después de que el Departamento de Comercio de EEUU dijera que ha abierto nuevas investigaciones de seguridad nacional sobre la importación de equipos de protección personal, artículos médicos, robótica y maquinaria industrial. La británica Smith+Nephew también descendía un 1,1%. Otros valores rezagados fueron la construcción y los materiales, que bajaba un 1,1%, y los bienes y servicios industriales, que descendían un 0,6%. En el lado positivo, H&M subía un 9,4% después de que el minorista de moda sueco informara de un aumento sustancialmente mayor de lo esperado en su beneficio del tercer trimestre.

Al menos siete responsables de la Reserva Federal harán declaraciones públicas a lo largo del día, mientras que la lectura del PBI estadounidense del segundo trimestre y las peticiones semanales de subsidio de desempleo también estarán en el radar de los inversores. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)