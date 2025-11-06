Las bolsas europeas caen tras resultados desalentadores de Legrand

6 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el jueves, presionadas por las pérdidas de la francesa Legrand, que no cumplió las expectativas de crecimiento de las ventas, lo que se sumó a las recientes preocupaciones por las elevadas valoraciones de las empresas relacionadas con la tecnología. Legrand, que fabrica equipos para centros de datos, se desplomaba un 11,2% y provocó un parón bursátil tras anunciar un crecimiento de las ventas del 11,9% en los nueve primeros meses del año, ligeramente por debajo de las expectativas, afectado por los aranceles estadounidenses. Otros fabricantes de equipos eléctricos, como Schneider Electric y Siemens Energy, perdían alrededor de un 2% cada uno. En términos más generales, el índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,2%, hasta los 570,58 puntos, a las 08:18 GMT.

La renta variable mundial tuvo un comienzo de semana inestable, con los valores europeos cayendo a mínimos de más de dos semanas, mientras el temor a que los valores tecnológicos estuvieran sobrevalorados permitió a algunos inversores recoger beneficios. Entre los principales valores, Commerzbank perdía un 2,3% después de que el prestamista informara de una inesperada caída del beneficio neto en el tercer trimestre, perjudicado por el aumento de los tipos impositivos y los costes. Zalando avanzaba un 6,7% después de que el mercado de moda en línea informara de un aumento del 21,6% en el volumen bruto de mercancías en el tercer trimestre. (Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)