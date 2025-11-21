Las bolsas europeas ceden ante la caída de las tecnológicas y el nerviosismo por la Fed

21 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas se desplomaban el viernes y se encaminaban a su mayor caída semanal desde finales de marzo, mientras la preocupación mundial por la sobrevaloración de los valores tecnológicos y la política monetaria restrictiva de EEUU mantenían cautelosos a los inversores. El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 1% a 558,19 puntos a las 08:15 GMT, su nivel más bajo desde principios de octubre.

Las principales bolsas regionales caían, con el índice de referencia alemán cediendo un 1,2% a su nivel más bajo desde principios de mayo, mientras que el CAC 40 francés retrocedía un 0,7% a su nivel más bajo en un mes.

Los valores tecnológicos, que habían sido el centro de atención de la reciente volatilidad del mercado, perdían un 2%, mientras que los fabricantes de equipos de inteligencia artificial que se han beneficiado del auge tecnológico, como Schneider Electric y Siemens Energy, bajaban un 2% y un 7%, respectivamente.

El repunte mundial del jueves tras las optimistas previsiones de Nvidia resultó efímero, en un momento en que resurgió el temor a una posible burbuja de la IA y un dato dispar sobre el empleo en EEUU avivó la incertidumbre sobre la decisión de la Reserva Federal de diciembre sobre los tipos de interés oficiales.

El STOXX va camino de registrar unas pérdidas semanales de casi el 3%, su mayor caída semanal desde que la publicación de los aranceles de EEUU hizo que los mercados globales cayeran en picado entre finales de marzo y principios de abril.

Entre los valores individuales, el grupo francés de gestión de agua y residuos Veolia perdía un 1%, tras acordar la compra de la empresa estadounidense de residuos peligrosos Clean Earth a Envi por US$3.000 millones.

(Información de Anastasiia Kozlova; edición de Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)