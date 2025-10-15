LA NACION

Las bolsas europeas cierran al alza gracias a repunte del sector de lujo impulsado por LVMH

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La bolsa de comercio
Las bolsas europeas cierran al alza gracias a repunte del sector de lujo impulsado por LVMHASIF HASSAN - AFP

Por Sruthi Shankar

15 oct (Reuters) - Las bolsas europeas subieron el miércoles, ya que la francesa LVMH provocó un repunte de los grupos de artículos de lujo y alivió la preocupación de que la ralentización del crecimiento mundial y los aranceles estén perjudicando la salud de las empresas.

* Las acciones de LVMH treparon un 12,2%, su mayor alza en un día desde enero, después de que el propietario de Louis Vuitton y Dior informó de ventas mejores de lo esperado en el tercer trimestre, impulsadas por la mejora de la demanda en China.

* Otros valores del lujo como Hermes, Kering, Richemont y Moncler escalaron entre un 4,7% y un 7,8%. Se espera que el repunte haya añadido unos US$80.000 millones a la capitalización bursátil de las 10 primeras empresas del índice STOXX Europe Luxury, calculó Reuters.

* El índice de valores francés trepó un 2%, mientras que el índice europeo STOXX 600 subió un 0,7%.

* Entre otras empresas, las acciones de ASML sumaron un 3,1% después de que el mayor proveedor mundial de equipos para la fabricación de chips superó las expectativas del mercado sobre los pedidos del tercer trimestre y las previsiones para el cuarto trimestre.

* TotalEnergies ganó un 3,7% después de que la firma francesa dijo que espera registrar un aumento de los resultados del tercer trimestre, ya que una mayor producción y la mejora de los márgenes de refino de crudo compensan la caída de los precios del petróleo.

* Las estimaciones de utilidades del tercer trimestre para las empresas del STOXX han mejorado en las últimas semanas, y los analistas prevén un crecimiento promedio del 0,5% de las ganancias, según datos de LSEG IBES, frente a la caída del 0,6% observada al comienzo de la temporada de resultados.

* Sin embargo, esta cifra supone un fuerte deterioro con respecto al crecimiento del 7,8% registrado en el tercer trimestre de 2024.

* Stellantis ganó un 3,2% tras anunciar un nuevo plan de inversión de US$13.000 millones en Estados Unidos que, según inversores y analistas, podría ayudar a la automotriz a contrarrestar los aranceles estadounidenses. (Reporte de Sruthi Shankar y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. Esto es lo que Trump debe hacer ahora para asegurar la paz en Gaza y debe hacerlo rápido
    1

    Señor presidente Trump, para cerrar el acuerdo en Medio Oriente necesita actuar con rapidez y romper barreras

  2. Melconian cuestionó la ayuda de Estados Unidos al Gobierno y analizó la reunión Trump-Milei
    2

    Melconian cuestionó la ayuda de Estados Unidos al Gobierno y analizó la reunión Trump-Milei

  3. El extraño momento que vivió Scaloni en plena conferencia tras la goleada ante Puerto Rico
    3

    El extraño momento que vivió Scaloni en plena conferencia de prensa de Argentina vs. Puerto Rico

  4. El testimonio de uno de los choferes de aplicación tras la pelea con taxistas en Aeroparque
    4

    El testimonio de uno de los choferes de aplicación tras la pelea con taxistas en Aeroparque

Cargando banners ...