Las bolsas europeas cierran al alza gracias a repunte del sector de lujo impulsado por LVMH

Por Sruthi Shankar

15 oct (Reuters) - Las bolsas europeas subieron el miércoles, ya que la francesa LVMH provocó un repunte de los grupos de artículos de lujo y alivió la preocupación de que la ralentización del crecimiento mundial y los aranceles estén perjudicando la salud de las empresas.

* Las acciones de LVMH treparon un 12,2%, su mayor alza en un día desde enero, después de que el propietario de Louis Vuitton y Dior informó de ventas mejores de lo esperado en el tercer trimestre, impulsadas por la mejora de la demanda en China.

* Otros valores del lujo como Hermes, Kering, Richemont y Moncler escalaron entre un 4,7% y un 7,8%. Se espera que el repunte haya añadido unos US$80.000 millones a la capitalización bursátil de las 10 primeras empresas del índice STOXX Europe Luxury, calculó Reuters.

* El índice de valores francés trepó un 2%, mientras que el índice europeo STOXX 600 subió un 0,7%.

* Entre otras empresas, las acciones de ASML sumaron un 3,1% después de que el mayor proveedor mundial de equipos para la fabricación de chips superó las expectativas del mercado sobre los pedidos del tercer trimestre y las previsiones para el cuarto trimestre.

* TotalEnergies ganó un 3,7% después de que la firma francesa dijo que espera registrar un aumento de los resultados del tercer trimestre, ya que una mayor producción y la mejora de los márgenes de refino de crudo compensan la caída de los precios del petróleo.

* Las estimaciones de utilidades del tercer trimestre para las empresas del STOXX han mejorado en las últimas semanas, y los analistas prevén un crecimiento promedio del 0,5% de las ganancias, según datos de LSEG IBES, frente a la caída del 0,6% observada al comienzo de la temporada de resultados.

* Sin embargo, esta cifra supone un fuerte deterioro con respecto al crecimiento del 7,8% registrado en el tercer trimestre de 2024.

* Stellantis ganó un 3,2% tras anunciar un nuevo plan de inversión de US$13.000 millones en Estados Unidos que, según inversores y analistas, podría ayudar a la automotriz a contrarrestar los aranceles estadounidenses. (Reporte de Sruthi Shankar y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)