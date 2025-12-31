Las bolsas europeas cierran cerca de un récord su mejor año desde 2021

Por Ragini Mathur y Pranav Kashyap

31 dic (Reuters) - Las acciones europeas retrocedieron levemente en la última jornada bursátil de 2025, pero cerraron su mejor año desde 2021, impulsadas por la caída de las tasas de interés, el gasto fiscal de Alemania y la rotación de dinero desde las grandes tecnológicas estadounidenses.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cedió el miércoles un 0,1%, a 592,19 puntos. La caída no afectó a la trayectoria del índice en 2025, que subió un 16,66% en el año, comparable con el avance del 17% del S&P 500 de Wall Street.

* Los bancos y el sector de defensa fueron los claros ganadores de la remontada europea. Las entidades de crédito impulsaron la subida del índice de referencia con un alza del 67% en 2025, su mejor año desde 1997, gracias a un repunte de las operaciones, un marco regulador más favorable y un pulso económico relativamente estable.

* Los valores de defensa también registraron una serie de nuevos máximos en 2025, a pesar de una caída desde octubre. El sector ha subido un 56,5% en el año, impulsado por las promesas de un mayor gasto militar en toda la región.

* Los inversores ampliaron sus apuestas fuera de Estados Unidos, a la caza de ofertas en Europa, por la incertidumbre comercial de la Casa Blanca y las irregulares señales económicas.

* El miércoles, sin embargo, la mayoría de los sectores cerraron con bajas, con el subíndice minorista perdiendo un 0,3%.

* La actividad bursátil se mantuvo moderada en vísperas de las fiestas de Año Nuevo, con los mercados de Alemania, Italia y Suiza ya cerrados. Las bolsas de Francia, España y el Reino Unido operaron con horarios cortos.

* La mayoría de los principales mercados europeos cerraron 2025 con avances, pero España destacó. El IBEX de Madrid ganó casi un 50%, dejando muy atrás a sus pares europeos. (Reporte de Ragini Mathur, Pranav Kashyap y Utkarsh Tushar Hathi en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)