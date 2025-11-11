LA NACION

Las bolsas europeas cierran en máximos históricos, impulsadas por el sector sanitario

Las bolsas europeas cierran en máximos históricos, impulsadas por el sector sanitario
Por Johann M Cherian y Sukriti Gupta

11 nov (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el martes en máximos históricos, lideradas por los valores del sector sanitario, mientras los inversores esperaban el fin del cierre del Gobierno estadounidense y valoraban las previsiones dispares de empresas de telecomunicaciones como Vodafone e INWIT.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,3%, a un cierre récord de 580,13 puntos, tras haber alcanzado anteriormente un máximo intradía histórico.

* El índice británico FTSE 100 también cerró en máximos históricos, impulsado por las esperanzas de que el Banco de Inglaterra recorte las tasas en diciembre, después de que los datos apuntaron a una ralentización del crecimiento del empleo. El índice italiano FTSE MIB, con un elevado componente bancario, alcanzó su máximo desde 2001.

* Las bolsas europeas registraron el lunes su mayor subida diaria en seis meses, debido a las esperanzas de que la resolución del cierre del Gobierno estadounidense permita reanudar la publicación de datos oficiales cruciales.

* El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un acuerdo que restablecería la financiación del Gobierno federal y pondría fin al cierre más largo de la historia del país.

* En tanto, las renovadas preocupaciones en torno a las elevadas valoraciones de las tecnológicas pesaron en los mercados estadounidenses. La venta por parte de SoftBank Group de su participación en Nvidia por valor de US$5.800 millones avivó los temores a que el frenesí en torno a la inteligencia artificial pueda haber tocado techo.

* Los valores del sector sanitario subieron un 2,9%. Novo Nordisk subió un 6,4%, y los operadores atribuyeron las ganancias a los comentarios optimistas de la correduría JPMorgan. Por otra parte, la farmacéutica redujo el precio de su medicamento estrella para adelgazar, Wegovy, hasta un 33% en la India, según un documento visto por Reuters. Zealand Pharma avanzó un 8,7%.

* Los valores de lujo ganaron un 2,4%, mientras que los bancos sumaron un 1,1%.

* Entre las actualizaciones corporativas, Vodafone ganó un 8,3% después de que la vuelta al crecimiento en Alemania ayudó a la empresa a mejorar sus perspectivas de ganancias.

* Por el contrario, INWIT cayó un 11,8% después de que la empresa de torres de telecomunicaciones rebajó sus perspectivas de ingresos para 2026. (Reporte de Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

