Las bolsas europeas cierran en máximos históricos, pese a los sectores tecnológico y de salud
Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur
4 feb (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el miércoles en máximos históricos, pero las ganancias fueron modestas, ya que el repunte del sector de las telecomunicaciones y la fortaleza de los valores de consumo compensaron la debilidad de las empresas de software y de Novo Nordisk. * El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,03%, a 618,12 puntos, consolidando el récord de la sesión anterior. * El subíndice de telecomunicaciones subió un 3,6%, a un máximo de ocho años. * El subíndice químico ganó un 4,8% y se encaminaba hacia su mayor subida diaria desde marzo de 2022. * Las acciones de GSK subieron un 6,9%, alcanzando su máximo en 25 años después de que el nuevo presidente ejecutivo, Luke Miels, anunció que la farmacéutica británica se marcará como objetivo impulsar el crecimiento de las ventas y acelerar el trabajo en nuevos medicamentos en su próxima fase de crecimiento. * Sin embargo, el subíndice sanitario bajó un 0,3% debido al peso de las acciones de Novo Nordisk. * La acción de la farmacéutica danesa cayó un 17,2%, lo que supuso una pérdida de alrededor de 50.000 millones de dólares en la capitalización bursátil del fabricante de Wegovy, después de que advirtió de que sus ventas y beneficios caerían en 2026.
(1 dólar = 0,7292 libras)
