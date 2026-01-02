Las bolsas europeas comienzan 2026 alcanzando un máximo histórico

2 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban un máximo histórico el viernes en la primera sesión bursátil de 2026, tras coronar el año anterior con ganancias estelares; las acciones de defensa lideraban los avances. A las 08:20 GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,4%, al regresar los inversores de las celebraciones de Año Nuevo. El índice de referencia va camino de su tercer avance semanal consecutivo.

El índice terminó 2025 con su mejor resultado desde 2021 gracias a la caída de los tipos de interés, el impulso fiscal de Alemania y la rotación de los valores tecnológicos estadounidenses.

Las acciones resistieron un año de guerras arancelarias, recuperándose de los mínimos anuales de abril, cuando los mercados globales se tambalearon que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera aranceles generales a sus socios comerciales.

Las bolsas de toda la región subían en su mayoría el viernes, mientras que los volúmenes de negociación seguían siendo escasos.

El mercado suizo permaneció cerrado y reanudará su actividad la próxima semana. Dentro del STOXX 600, los valores de defensa lideraban las ganancias al subir un 1,9%.

Las acciones bancarias de gran peso también prestaban apoyo, con una subida del 0,2%.

Las acciones de recursos básicos subían un 1,3%, mientras que el índice energético avanzaba un 1%.

Por el contrario, las acciones relacionadas con el consumo bajaban un 0,2%.

A las 09:00 GMT se publicarán los datos del PMI de la zona euro, que podrían arrojar luz sobre la salud económica de la región. (Información de Ragini Mathur en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)