Las bolsas europeas echan freno mientras se evalúa la situación de Venezuela antes de los datos

7 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas se estabilizaban el miércoles tras una racha de cierres récord, en un momento en que los inversores se tomaron un respiro para digerir los últimos acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela antes de una serie de nuevos datos económicos. El índice STOXX 600 subía un 0,1% a las 0804 GMT, un día después de alcanzar un máximo histórico al cierre. El índice de referencia en Alemania subía un 0,44%, y los índices en e Italia se mantenían planos. Los tres habían alcanzado máximos históricos un día antes.

Aunque los mercados han pasado por alto en gran medida el recrudecimiento de los riesgos geopolíticos mundiales, la pausa del miércoles podría suponer un saludable reajuste, al tiempo que los inversores sopesan el impacto de las medidas estadounidenses en Venezuela.

Los caían después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EEUU había llegado a un venezolano por valor de 2.000 millones de US$, una medida que se espera que aumente el suministro.

Las acciones de los pesos pesados de la energía británica Shell y BP bajaban un 1,8% y un 2,9%, respectivamente.

Los operadores también se enfrentan a una apretada agenda de datos, que será fundamental para dar forma a la narrativa macroeconómica. El miércoles se publicará el informe JOLTS del Departamento de Trabajo estadounidense. Entre los valores individuales, Nestlé retrocedía un 1,2%, ampliando las pérdidas un día después de que dijera que iba a de sus productos de nutrición infantil debido a la posible contaminación con una toxina que puede causar náuseas y vómitos. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)