Las bolsas europeas, estables mientras el optimismo por fusiones compensa la incertidumbre francesa

Las bolsas europeas se mantenían estables el martes, mientras la euforia inicial por una serie de fusiones parcialmente la incertidumbre política en Francia tras la François Bayrou en una moción de censura. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, hasta los 552,69 puntos, a las 0707 GMT, con los recursos básicos liderando las ganancias sectoriales, con una subida del 1,3%. El índice CAC 40 de Francia subía un 0,2% en las primeras operaciones, mientras que sus bonos a más largo plazo se mantenían planos mientras los mercados se preparaban para la elección del presidente Emmanuel Macron para el que sería el quinto primer ministro del país en menos de dos años.

Los últimos Gobiernos franceses han luchado por unificar sus planes para reducir el déficit presupuestario en un momento en el que los inversores mundiales están preocupados por el aumento de la deuda pública en las economías desarrolladas.

Las reacciones del mercado el lunes fueron, sin embargo, contenidas, en un momento en que la caída de Bayrou se esperaba en gran medida.

Las acciones de Anglo American

avanzaban un 4,7% después de que la minera dijera que ha acordado fusionarse con la canadiense Teck Resources

en un acuerdo de 50.000 millones de dólares para formar una nueva empresa combinada Anglo Teck Plc.

En Italia, las acciones de Monte dei Paschi di Siena

subían un 3,8% tras conocerse que el prestamista se había hecho con el 62% del objetivo de la oferta, Mediobanca

. Las acciones de Mediobanca avanzaban un 3,7%. (Información de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)